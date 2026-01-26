Саусь обратился к болельщикам «Спартака» после перехода из «Балтики»: «Я отдам все силы ради побед клуба»

Полузащитник Владислав Саусь обратился к болельщикам «Спартака» после перехода из «Балтики».

«Красно-белые, привет! Я Владислав Саусь. Я рад присоединиться к «Спартаку». Я отдам все силы ради побед клуба», — сказал футболист в ролике в Telegram-канале «Спартака».

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

Игрок будет выступать за «Спартак» под 17-м номером. В сезоне-2025/26 на счету Сауся 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.