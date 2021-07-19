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«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Эвертона»

22:21
Бернард. Фото Instagram
Бернард. Фото Instagram
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Нападающий «Эвертона» Бернард попал в сферу интересов «Зенита», сообщает в Twitter приближенный к делам ливерпульского клуба Саймон Дуглас.

Однако пока никакого продвижения в вопросе возможного переезда 28-летнего бразильца в стан клуба из Санкт-Петербурга нет, но интерес со стороны чемпиона России присутствует.

«Ириски» хотят избавиться от нападающего. Расставание с ним — один из главных приоритетов для клуба этим летом.

В прошлом сезоне Бернард провел в составе «Эвертона» 18 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В «Эвертон» Бернард перешел летом 2018 года из донецкого «Шахтера».

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Иван Шитик все материалы автора

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  • fcsmchempion

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