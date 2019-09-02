Как и ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос стал игроком ЦСКА, cообщил клуб в Twitter.

ЦСКА арендовал 20-летнего хавбека у «Васку да Гамы» до конца года с опцией выкупа. Он выступал на позиции левого полузащитника, с пяти лет находится в структуре «Васку». В прошлом сезоне Сантос в основном выступал за молодежный состав, за основу в чемпионате-2018/19 сыграл три матча.

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