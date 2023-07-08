В ЦСКА положительно оценили трансфер Медины в «Спартак»

В ЦСКА положительно оценили трансфер полузащитника Хесуса Медины в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в московском клубе отметили, что для всех сделка вышла удачной.

Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. На его счету 45 матчей за армейский клуб, в которых он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.