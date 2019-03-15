Самюэль Жиго: "Обиды на Дзюбу не держу"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго в интервью "Бизнес Online" отметил, что не держит обиды на нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Именно после контакта с форвардом в матче 6-го тура чемпионата России француз получил тяжелую травму.
– Осталась обида на него?
– Нет. Это футбол. Это контактный вид спорта. Поэтому никаких обид на Артема у меня нет.
– Сам Дзюба не выходил с вами на связь, чтобы извиниться?
– Нет, Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом.
– Если сейчас мимо вас будет проходить Дзюба, пожмете ему руку?
– Конечно! Я не вижу в этом никаких проблем. Не думаю, что тогда он вступал в борьбу с желанием нанести мне травму.
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