Самедов о том, что шокировало в США: «Грязь и бездомные»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о своей поездке в США.

— Ты фанат НБА и НХЛ. Чем тебя привлекает Америка?

— Она меня ничем не привлекает. Раньше я думал, что было бы здорово под конец карьеры там годик поиграть в футбол. И вообще пожить там. Было бы идеально. Но в итоге я закончил карьеру и посетил Америку как обычный человек. Полетел в Нью-Йорк. Попал на матчи, о которых мечтал. Посетил «Мэдисон Сквер Гарден». Потом поехал в Вашингтон к друзьям. Все это я увидел воочию и понял, что в Америке жить не хочу.

— Почему?

— Я был в Нью-Йорке 4 дня. Сходил на баскетбол, на хоккей, и потом я поехал в Вашингтон. Меня Женя Кузнецов туда позвал. Вашингтон мне понравился гораздо больше. Он более чистый и спокойный. Нью-Йорк — безумно грязный город. Огромное количество бездомных. По энергетике он очень тяжелый. Он прямо на тебя давит. Вашингтон более спокойный и лайтовый. Может, если бы я оказался в Лос-Анджелесе, Майами или Сан-Франциско, куда очень хотел бы съездить, по-другому реагировал бы. Но Нью-Йорк — очень тяжелый город.

— Что тебя шокировало в США?

— Грязь и бездомные.