Самедов рассказал, как отреагировал на известие о решении клуба расторгнуть контракт

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" рассказал, как отреагировал на звонок спортивного директора "Спартака" Сергея Родионова с известием о решении расторгнуть контракт, которое принято на совете директоров клуба. По словам игрока, он был удивлен.

– Уход из "Спартака" оставил ощущение недосказанности. Как все было?

– Расстались с клубом мы абсолютно нормально. "Спартак" в декабре позвонил, сказал, что видит ситуацию вот так, я сказал, что после отпуска вернусь и поговорим. Встретились, поговорили – клуб сказал свои условия расторжения контракта, я свои. "Спартак" полностью удовлетворил мои пожелания, мы разошлись мирно, я благодарен клубу, все хорошо.

– Помните момент, когда вам позвонил Сергей Родионов с известием о том, что клуб предлагает расторгнуть контракт?

– Я был в отпуске в Таиланде. Мне действительно позвонил Сергей Юрьевич, рассказал о решении, которое принято на совете директоров клуба. Выслушал, сказал ок, предложил обменяться видением ситуации. Договорились встретиться в Москве. Так и получилось. Прошла одна встреча, а на второй мы обо всем договорились.

– Помните свое состояние после звонка Родионова?

– Не могу сказать, что был в шоке. Но был удивлен. Мне не 20, не 25 лет, я опытен, понимаю, как выглядит футбол, тем более российский футбол, знаю его вдоль и поперек. Ок, единственное, что сразу сказал – остается семь месяцев контракта, намерен выполнить его до конца, давайте общаться.

– Вы удовлетворены тем, как вел себя клуб на переговорах?

– Да. Полностью.

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