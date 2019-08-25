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Самедов объяснил, почему будет болеть за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»

18:57
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов перед началом матча 7-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов» отметил, что будет поддерживать московскую команду в этой игре.

«Спартак» или «Крылья Советов»? Я воспитанник московской команды, этот клуб сыграл огромную роль в этой жизни, — сказал Самедов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Красно-белые вперед. Продолжение карьеры? По окончании прошлого сезона мой контракт закончился, решили разойтись по-доброму. Все хорошо.

«Крылья» играют дома,"Спартак" провел тяжелый матч в Португалии. У красно-белых есть шанс выйти на первое место. Они будут играть на победу.

Крылья Советов — Спартак

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