Самедов объяснил, почему будет болеть за «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»
18:57
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов перед началом матча 7-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов» отметил, что будет поддерживать московскую команду в этой игре.
«Спартак» или «Крылья Советов»? Я воспитанник московской команды, этот клуб сыграл огромную роль в этой жизни, — сказал Самедов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Красно-белые вперед. Продолжение карьеры? По окончании прошлого сезона мой контракт закончился, решили разойтись по-доброму. Все хорошо.
«Крылья» играют дома,"Спартак" провел тяжелый матч в Португалии. У красно-белых есть шанс выйти на первое место. Они будут играть на победу.
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