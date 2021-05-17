Саломон Рондон близок к переходу в «Краснодар»

Форвард ЦСКА Саломон Рондон с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает Eurostavka 17 мая.

По данным источника, венесуэлец намерен остаться в России. Услуги форварда предлагают нескольким клубам Тинькофф РПЛ, одним из которых является «Краснодар».

«Виктор Гончаренко одобрил кандидатуру Рондона: сейчас краснодарский клуб ищет среди иностранных футболистов фактурного и забивного форварда, — сказал источник, знакомый с ситуацией. — Единственное, что может помешать переходу Саломона в «Краснодар» — финансовые условия будущей сделки. Сейчас Рондон принадлежит китайскому «Далянь».

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Ранее он выступал в России за «Зенит» и «Рубин».