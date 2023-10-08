Сафонов о безголевой серии Тюкавина: «Это любого тревожит»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о безголевой серии футболиста.

«Это любого тревожит. Если кто-то футбол смотрит, то нападающего надо мячами снабжать. Честно говоря, нет желания все это обсуждать. Есть тренер, который все видит и потом все объяснит. Нападающий должен выходить и забивать. Если нет, то это расстраивает любого. В целом, Константин старается, нормально двигается на поле», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Последний раз футболист забивал 6 августа в гостевом матче чемпионата России против «Зенита» (3:2). В этой встрече Тюкавин оформил дубль.