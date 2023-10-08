«Спартак» — ЦСКА: видео голов

«Спартак» принимает ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.

Оба гола в первом тайме были забиты обводящими ударами с линии штрафной. Счет в дерби после быстрой атаки открыл Милан Гайич, а через 10 минут Квинси Промесу удался удар в девятку.

31-я минута. Гайич — 0:1

41-я минута. Промес — 1:1

60-я минута. Гайич — 1:2