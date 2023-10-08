«Спартак» — ЦСКА: Абаскаль ошибочно избежал предупреждений

На 80-й и 90+3-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:2) арбитр Кирилл Левников дважды ошибочно не вынес предупреждения главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

Сначала он бурно выразил несогласие с решением рефери, а затем саркастически аплодисментами отреагировал на еще один вердикт судьи.