«Торпедо» в следующем сезоне РПЛ будет играть на стадионе «Арена Химки»
Генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов сообщил, что клуб заявил «Арену Химки» в качестве основной на следующий сезон РПЛ.
«На следующий сезон у нас «Арена Химки» заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион «Лужники». Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи», — рассказал Скородумов ТАСС.
«Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.
Источник: ТАСС
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
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|12
|
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|
9
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|
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|
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|
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|
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|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
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|9
|1
|2
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|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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