«Торпедо» в следующем сезоне РПЛ будет играть на стадионе «Арена Химки»

Генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов сообщил, что клуб заявил «Арену Химки» в качестве основной на следующий сезон РПЛ.

«На следующий сезон у нас «Арена Химки» заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион «Лужники». Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи», — рассказал Скородумов ТАСС.

«Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.