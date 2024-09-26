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Сегодня, 13:03

Сафонов оценил совет Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как относится к словам главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским футболистам для прогресса и развития нужно уезжать из РПЛ в иностранные клубы.

«Ехать должен тот, кто готов. Если ты не готов, то лучше не надо. Если есть предложение и желание, то можно попробовать, ведь даже если не получится, то всегда можно вернуться. Это дело каждого. Заставлять и призывать никто никого не должен», — приводит ТАСС слова Сафонова.

В пример футболист привел полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, который выступает за французский клуб с 2023 года.

«Например, Далер [Кузяев] решил попробовать себя в Европе, отработал свой контракт и перешел свободным агентом. Кто ему в этом мог помешать?» — добавил он.

25-летний Сафонов этим летом перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с «парижанами» до лета 2029-го. Россиянин дебютировал за французский клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года, а летом санкция была продлена на новый сезон до особого распоряжения.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
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