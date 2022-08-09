Садыгов высказался о возможности сыграть с «Ахматом» после отсутствия в заявке с «Торпедо»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с «СЭ» высказался о своем отсутствии в заявке на матч 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

— Почему вы отсутствовали в сегодняшней заявке, у вас травма или что-то другое?

— Ребят, ничего не могу говорить.

— Будете ли играть в следующем матче?

— Посмотрим, узнаете.

9 августа стало известно, что главный тренер «Химок» Сергей Юран покинет свой пост, несмотря на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команду возглавит Николай Писарев.

Ранее в СМИ повилась информация о том, что Сергей Юран ушел с поста главного тренера из-за того, что он не выпускает на матчи Илью Садыгова, сына инвестора «Химок». Однако в клубе опровергли эту информацию.