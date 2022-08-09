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Генич об увольнении Шалимова: «Он заложник того, что показывал «Урал» весной»

Генич поделился мнением о причинах увольнения Шалимова с поста главного тренера «Урала»
Читать «СЭ» в

Комментатор Константин Генич прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

«Зная Григория Викторовича, не надо понимать, почему это произошло. Иванов признался, что сегодня после встречи с Игорем Михайловичем они приняли обоюдное решение расстаться. Шалимов — заложник того, что показывал «Урал» весной. Тогда выиграли матч с «Динамо», в хорошей форме были Бикфалви, Шатов, и поэтому Иванов спрашивает у Шалимова, почему команда сейчас не играет так, как в том отрезке. Может, и сам Игорь Михайлович устал от условий в «Урале». Там есть давление.

В прошлом сезоне тоже казалось, что команда не вылезет, но чудо свершилось. Наверное, аргументы Шалимова не убедили Григория Викторовича, и сошлись на том, что «Уралу» нужен новый тренер, который сумеет стабилизировать нынешнюю ситуацию», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 4 туров РПЛ «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-shalimov-zalozhnik-togo-chto-pokazy-val-ural-vesnoj/
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Урал
Константин Генич
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