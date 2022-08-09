Агент Лихаджи опроверг информацию об интересе к нападающему со стороны «Локомотива»

Варсаме Эгал, агент нападающего «Лилля» Исаака Лихаджи, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива». Он отметил, что никто из московского клуба с ним не связывался.

«Интерес «Локомотива» к Исааку — это неправда. Никто из клуба со мной не связывался», — приводит слова Эгала Sport24.

В прошедшем сезоне 20-летний француз забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лихаджи в 3,5 миллиона евро.