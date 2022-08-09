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Агент Лихаджи: «Интерес «Локомотива» к Исааку — это неправда»

Агент Лихаджи опроверг информацию об интересе к нападающему со стороны «Локомотива»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Варсаме Эгал, агент нападающего «Лилля» Исаака Лихаджи, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива». Он отметил, что никто из московского клуба с ним не связывался.

«Интерес «Локомотива» к Исааку — это неправда. Никто из клуба со мной не связывался», — приводит слова Эгала Sport24.

В прошедшем сезоне 20-летний француз забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лихаджи в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-09-agent-likhadzhi-nazval-nepravdoy-slukhi-ob-interesa-so-storony-lokomotiva
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1
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Локомотив – Кр. Советов
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