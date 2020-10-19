Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал заявление губернатора региона Андрея Воробьева об ограничениях в связи с пандемией коронавируса.

С 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей.

— Принято решение, что со среды матчи будут проводиться без зрителей. Это временная мера, пока не выйдем на плато. Нам просто необходимо ее применить. Главное — это здоровье людей, болельщиков. Временные трудности. Будем с ними справляться.

— Временно — это насколько?

— Пока прорабатывается вопрос о матчах без зрителей на две недели. Но если ситуация не улучшится, то меры будут продлены и в дальнейшем.

— Допускаете, что дело вообще может дойти до отмены матчей?

— Нет, нет. Об этом речи сейчас не идет. Не рассматриваем этот вариант ни в коем случае. Просто пока ввели такие ограничительные меры. Никакие матчи отменять не планируем. В принципе, мы и так заполняли стадион на 30 процентов, хотя можно было и на 50. Но социальная дистанция не позволяла нам этого сделать. Ближайший матч РПЛ «Химки» проведут на выезде с «Ростовом». То есть пока точно без зрителей пройдет наша домашняя игра с «Зенитом». А дальше уже будем смотреть. (Виталий Айрапетов)

В Тинькофф чемпионате России «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице с 6 очками. 1 ноября команда сыграет с сине-бело-голубыми на своем поле.