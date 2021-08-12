Представитель Евгеньева и Грулева прокомментировал информацию о переговорах с «Динамо»

Павел Андреев — агент футболистов «Динамо» Романа Евгеньева и Вячеслава Грулева — прокомментировал «СЭ» ход переговоров с клубом по продлению истекающих следующим летом контрактов игроков, а также информацию нашего издания о том, что в качестве подписного бонуса фигурируют суммы под 8–10 миллионов евро.

— В первую очередь нас волнует спортивная составляющая, а не финансовая, — как развиваются футболисты, какую игровую практику получают. Деньги тоже имеют значение, но не первостепенное, а названные суммы даже близко не соответствуют действительности. Конечно же, гораздо меньше. У нас нет цели увести игроков из «Динамо», мы ведем переговоры, — заявил Андреев.