Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Представитель Евгеньева и Грулева прокомментировал информацию о переговорах с «Динамо»

21:00
Теги:

Павел Андреев — агент футболистов «Динамо» Романа Евгеньева и Вячеслава Грулева — прокомментировал «СЭ» ход переговоров с клубом по продлению истекающих следующим летом контрактов игроков, а также информацию нашего издания о том, что в качестве подписного бонуса фигурируют суммы под 8–10 миллионов евро.

— В первую очередь нас волнует спортивная составляющая, а не финансовая, — как развиваются футболисты, какую игровую практику получают. Деньги тоже имеют значение, но не первостепенное, а названные суммы даже близко не соответствуют действительности. Конечно же, гораздо меньше. У нас нет цели увести игроков из «Динамо», мы ведем переговоры, — заявил Андреев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Серебряный призер Олимпиады в Токио подозревается в употреблении допинга
Минспорт отреагировал на ситуацию с невыдачей Ласицкене и Сидоровой виз США
У Ласицкене после снимка с Магучих — проблемы с американской визой. Украинке тоже несладко
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд