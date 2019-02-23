14:38 | Футбол — РПЛ

"С праздником, мужики!" Карпин опубликовал фото военного билета

Обсудить
1

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поздравил подписчиков своего Инстаграма с Днем защитника Отечества. Также он опубликовал в соцсести фото своего военного билета.

- С праздником, мужики, - написал Карпин. - О, что нашел!

На фото видно, что Карпин получил военный билет 10 августа 1987 года в Эстонской ССР.

Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с 19 декабря 2017 года. Его команда занимает седьмое место в чемпионате России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С праздником мужики 💪🏽😝 О что нашёл!!!🤪🤪🤪

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 23 Фев 2019 в 2:35 PST

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Загрузка...
Материалы других СМИ