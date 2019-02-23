"С праздником, мужики!" Карпин опубликовал фото военного билета

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поздравил подписчиков своего Инстаграма с Днем защитника Отечества. Также он опубликовал в соцсести фото своего военного билета.
- С праздником, мужики, - написал Карпин. - О, что нашел!
На фото видно, что Карпин получил военный билет 10 августа 1987 года в Эстонской ССР.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с 19 декабря 2017 года. Его команда занимает седьмое место в чемпионате России.
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