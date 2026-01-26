Масалитин — о переходе Сауся в «Спартак»: «У него есть пробелы в завершающей стадии атаки»

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в красно-белый клуб.

«Естественно, «Спартаку» на правый фланг требовалось усиление. А насколько Саусь серьезное усиление, покажет время. Владислав мощный игрок, выполняет большой объем работы, очень неплохо себя чувствует в отборе. Но в завершающей стадии — это последняя передача и удар — у него есть пробел. Чем быстрее он этот пробел исправит, тем полезнее будет для «Спартака», — сказал Масалитин «СЭ».

Масалитин считает, что заплаченные за Сауся красно-белыми 350 миллионов рублей — адекватные деньги.

«В принципе это нормальная сумма. Вроде за игрока была конкуренция между ЦСКА и «Спартаком». Красно-белые после шумихи в СМИ стали перебивать цену, предложенную армейцами. Если Саусь оправдает потраченные на него деньги, значит все было правильно», — добавил Масалитин.

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Саусь перешел в «Балтику» из «Шинника» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Варвара Новичихина