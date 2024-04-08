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Рыков: «Лещук отбивал мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо», а ныне тренер второй команды бело-голубых Владимир Рыков прокомментировал поражение динамовцев от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Спартак» удачными заменами переломил ход игры. А «Динамо» надо было забивать свои моменты. Не могу сказать, что «Динамо» было «сладким». Но то, что не забили, в концовке вернулось нам», — приводит «РБ Спорт» слова Рыкова.

Также он поделился мыслями об ошибках вратаря «Динамо» Игоря Лещука в этой встрече.

«Будем откровенны — Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону. Банальные вещи для вратаря, которые на этом уровне он должен делать. Но мы все в футбол играли, все ошибались. Наоборот надо поддержать Игоря», — добавил специалист.

На данный момент «Динамо» с 38 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 35 очков и идет на шестой строчке.

 

Источник: РБ Спорт
Владимир Рыков
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Зенит – Балтика
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