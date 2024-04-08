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Сегодня, 15:09

Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович заявил, что для команды чемпионат страны важнее FONBET Кубка России.

«Конечно, важнейшая задача — остаться в РПЛ. Кубок России не так важен. Мы сконцентрированы на матчах чемпионата. Есть ли уверенность, что «Балтика» сможет сохранить место в РПЛ? Конечно, есть. По играм в этой части чемпионата мы показали, что можем играть с любым соперником, побеждать, создавать много моментов. Просто надо реализовывать эти моменты и забирать три очка», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бистровича.

«Балтика» продолжает участие в Кубке России, где на стадии 1/2 финала Пути РПЛ играет с ЦСКА. В первом матче калининградская команда уступила армейцам со счетом 0:1.

В чемпионате страны «Балтика» на данный момент занимает 15-е место, набрав 17 очков в 22 матчах.

Источник: Спорт День за Днем
Кристиян Бистрович
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

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 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

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 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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