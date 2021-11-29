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Руй Витория: «Очевидно, что победа над «Наполи» очень мотивирует»

16:43
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, в каком состоянии подходит команда к матчу 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

«Очевидно, что победа над «Наполи» очень мотивирует. Мы готовы играть как в российском чемпионате, так и в Лиге Европы.

Мы знаем, что «Уфа» — это непростой соперник. Они будут бороться за каждый мяч. Но мы готовы доказать свое качество. Как индивидуально, так и в командой игре», — сказал тренер в эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

 

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры