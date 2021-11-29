Руй Витория: «Очевидно, что победа над «Наполи» очень мотивирует»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, в каком состоянии подходит команда к матчу 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

«Очевидно, что победа над «Наполи» очень мотивирует. Мы готовы играть как в российском чемпионате, так и в Лиге Европы.

Мы знаем, что «Уфа» — это непростой соперник. Они будут бороться за каждый мяч. Но мы готовы доказать свое качество. Как индивидуально, так и в командой игре», — сказал тренер в эфире на канале «Матч Премьер».