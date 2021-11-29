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Агент Николича поддержал решение Рангника уйти из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед»

16:33
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Представитель бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович заявил, что понимает решение Ральфа Рангника сменить московский клуб на английский «Манчестер Юнайтед».

«Это вполне нормальное решение. Как можно отказать топ-команде?» — сказал Йоксимович РИА Новости Спорт.

В понедельник «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост временного главного тренера команды. В июле Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

В октябре Николич, с которым «Локомотив» в сезоне-2020/21 завоевал бронзовые медали РПЛ и Кубок России, покинул клуб.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211129/lokomotiv-1761299173.html

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Иван Шитик все материалы автора

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