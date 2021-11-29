Агент Николича поддержал решение Рангника уйти из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед»

Представитель бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович заявил, что понимает решение Ральфа Рангника сменить московский клуб на английский «Манчестер Юнайтед».

«Это вполне нормальное решение. Как можно отказать топ-команде?» — сказал Йоксимович РИА Новости Спорт.

В понедельник «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост временного главного тренера команды. В июле Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

В октябре Николич, с которым «Локомотив» в сезоне-2020/21 завоевал бронзовые медали РПЛ и Кубок России, покинул клуб.