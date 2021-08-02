Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от работы в команде и от жизни в Москве.

«Поначалу я очень удивился. Подумал, откуда эти люди обо мне узнали. Затем я стал изучать информацию о Москве, узнавать о культуре. И меня это захватило за один день. До этого я здесь был, но города не по-настоящему видел.

История города, история людей, история клуба... Я говорю это не ради красного словца или чтобы сделать кому-то приятное. Я очень хладнокровный человек. Но могу с уверенностью заявить, что на данный момент не могу себя представить ни в одном другом европейском клубе. Я даже думал над этим: есть ли клуб в Европе, где я бы чувствовал себя так же комфортно, как в «Спартаке»? Я сомневаюсь, что такой клуб можно найти.

То, что изначально вызывало у меня любопытство, сейчас переросло в абсолютную любовь. Надеюсь, что смогу сделать много хорошего для этого клуба», — сказал Витория в интервью YouTube-каналу красно-белых.