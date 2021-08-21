Руй Витория: «Игрокам, которые не разделяют мои взгляды, в «Спартаке» не место»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:1).

— Можно ли сказать, что команда в кризисе? И как из него выйти, если да.

— Нет, кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не выигрывает, это всегда непросто. Но это не кризис, а испытание своего рода. Не вижу, чтобы кто-то жаловался на что-то. Надо просто продолжать работу. Не все так гладко, как мне бы хотелось. Но я в такой ситуации первый, кто буду продолжать двигаться вперед и возьму с собой игроков, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место.

После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков.