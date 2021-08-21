Руй Витория: «Игрокам, которые не разделяют мои взгляды, в «Спартаке» не место»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:1).
— Можно ли сказать, что команда в кризисе? И как из него выйти, если да.
— Нет, кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не выигрывает, это всегда непросто. Но это не кризис, а испытание своего рода. Не вижу, чтобы кто-то жаловался на что-то. Надо просто продолжать работу. Не все так гладко, как мне бы хотелось. Но я в такой ситуации первый, кто буду продолжать двигаться вперед и возьму с собой игроков, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место.
После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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