Пименов: «Йоканович молодец, справился с трудным испытанием»

Бывший полузащитник «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1).

«Говорил пару недель назад, что Йокановича нужно будет увольнять после следующего поражения. Сейчас ситуация перевернулась. Четыре победы подряд — это хороший результат, хоть и соперники были не такими сильными. Победа над «Ростовом» в кубке? Кубок России — это особый турнир, там «Зенит» два раза проиграл. Работа у тренера очень тяжелая. Йоканович молодец, справился с трудным испытанием», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ».

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на пятое место. В следующем туре «Динамо» сыграет против «Ростова» на выезде. Игра состоится 6 ноября в 19.00 по московскому времени.