Нападающий «Химок» Дулаев: «Неудачно упал. Видимо, повредил копчик»

Нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев в комментарии для «СЭ» сообщил о получении травмы после разгрома от «Динамо» (1:6).

— Вы хромаете, у вас травма? Что случилось?

— Боролся за мяч. Упал неудачно. Копчик повредил, видимо.

— Врачи что-то сказали уже?

— Пока укол сделал. Больше ничего не могу сказать.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков).