Нгамале рассказал, чем «Динамо» может удивить соперников в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале прокомментировал для «СЭ» гонку за лидерство в РПЛ.

— Вы еще приблизились к лидирующим командам, например ЦСКА, думаете ли вы, что сможете удивить соперников?

— Конечно, мы работаем над тем, чтобы удивлять все команды, каждый день.

— Чем именно можете удивить остальных?

— Мы работаем все вместе, играем друг за друга. Это самое важное.

— Арсен Захарян называл вас в числе легионеров, которые больше всего проявляют себя в раздевалке. Кто на самом деле?

— Не могу ответить на этот вопрос. Не знаю.

— Он сказал, что с вами больше всего общается из легионеров.

— Да, благодаря тому, что мы говорим по-английски, плюс я знаю французский.