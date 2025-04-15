Пименов: «Если «Крылья» выиграют все матчи, лично буду убеждать руководство продлить контракт с Осинькиным»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил, что не планировал заменить главного тренера команды Игоря Осинькина белорусским специалистом Сергеем Гуренко.

«Это вброс. Очень смешно, у нас очень креативные журналисты — и Гуренко я приглашал, и Игоря Витальевича увольнял без компенсации. Разговор с Осинькиным мы отложили до конца сезона — по его просьбе. Если мы сейчас выиграем все матчи, я лично буду убеждать руководство продлить контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. После 24 туров нынешнего сезона РПЛ самарская команда под руководством 59-летнего тренера занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками. Ближайший матч в чемпионате России «Крылья» проведут 20 апреля против ЦСКА.