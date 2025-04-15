Канчельскис — о «Спартаке»: «Как я и говорил, будет бороться за третью-четвертую строчки, это его место»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о результатах «Спартака» в РПЛ.

«Игру с «Динамо» я не видел, мы в поездке были. Но проиграть дома махачкалинцам означает, что «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. Как я и говорил, будет бороться за третью-четвертую строчки, это его место. Так терять очки команда, борющаяся за чемпионство, не должна. У красно-белых на протяжении многих лет такая проблема. Вроде, подходят-подходят, но никак не могут. Они как лондонский «Арсенал»: стоит задача занимать первое место, а по факту вечно вторые, третьи, четвертые», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Лидером чемпионата России сезона-2024/25 является «Краснодар» с 52 очками.