Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 апреля, 15:40

Канчельскис — о «Спартаке»: «Как я и говорил, будет бороться за третью-четвертую строчки, это его место»

Дарик Агаларов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о результатах «Спартака» в РПЛ.

«Игру с «Динамо» я не видел, мы в поездке были. Но проиграть дома махачкалинцам означает, что «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. Как я и говорил, будет бороться за третью-четвертую строчки, это его место. Так терять очки команда, борющаяся за чемпионство, не должна. У красно-белых на протяжении многих лет такая проблема. Вроде, подходят-подходят, но никак не могут. Они как лондонский «Арсенал»: стоит задача занимать первое место, а по факту вечно вторые, третьи, четвертые», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Лидером чемпионата России сезона-2024/25 является «Краснодар» с 52 очками.

Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
В МИД пообещали ответ в случае нападения Эстонии на суда РФ в Балтийском море
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
В Чехии заявили о прекращении закупки российской нефти
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Корнеев — о победе «Зенита»: «Краснодар» просто забыл выйти на поле»
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
Газизов — о словах Бубнова Пальцеву: «Валентин — образованный и умный парень»
Дмитриев назвал причины взлета «Крыльев»: «Поняли, что ситуация уже не очень»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Metaratings: «Спартак» обсудит вопрос продления контракта с Бабичем по окончании сезона

Пименов: «Если «Крылья» выиграют все матчи, лично буду убеждать руководство продлить контракт с Осинькиным»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости