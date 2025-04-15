В ЦСКА поддержали инициативу по возвращению пива на стадионы
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о позиции московского клуба по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы.
— Конечно, мы поддерживаем инициативу с возвращением пива на футбольные стадионы. Эта тема в повестке не нова, и аргументы остаются те же — успешный колоссальный опыт домашнего чемпионата мира и множество международных практик. Исходя из них, мы четко понимаем, что пиво никак не способствует алкоголизации болельщиков. Более того, зачастую в отсутствии возможности выпить немного пива на стадионе (как мы это привыкли делать при просмотре футбола в пабе, например), многие стараются вместить это самое пиво еще до стадиона, причем как раз по максимуму, про запас, чтобы хватило на всю дистанцию игры. И это заканчивается хуже. Уверены, многие болельщики были бы рады возвращению пива на стадионы.
Конечно, для клуба это и прямая финансовая выгода, и понятные рыночные деньги, которые клубам могут принести как прямые продажи, так и новые партнеры и спонсоры. А это, в свою очередь, даст клубам новую статью доходов, которых сейчас не так много, и это точно поспособствует развитию. Поэтому мы только рады, что этот вопрос снова прозвучал в повестке. Надеемся, что этим обсуждение не ограничится, — приводит слова Брейдо пресс-служба ПФК ЦСКА.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. 11 апреля сообщалось, что вопрос возвращения пива на стадионы планируют обсудить в Госдуме РФ в середине мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5