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15 апреля, 16:31

В ЦСКА поддержали инициативу по возвращению пива на стадионы

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о позиции московского клуба по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы.

— Конечно, мы поддерживаем инициативу с возвращением пива на футбольные стадионы. Эта тема в повестке не нова, и аргументы остаются те же — успешный колоссальный опыт домашнего чемпионата мира и множество международных практик. Исходя из них, мы четко понимаем, что пиво никак не способствует алкоголизации болельщиков. Более того, зачастую в отсутствии возможности выпить немного пива на стадионе (как мы это привыкли делать при просмотре футбола в пабе, например), многие стараются вместить это самое пиво еще до стадиона, причем как раз по максимуму, про запас, чтобы хватило на всю дистанцию игры. И это заканчивается хуже. Уверены, многие болельщики были бы рады возвращению пива на стадионы.

Конечно, для клуба это и прямая финансовая выгода, и понятные рыночные деньги, которые клубам могут принести как прямые продажи, так и новые партнеры и спонсоры. А это, в свою очередь, даст клубам новую статью доходов, которых сейчас не так много, и это точно поспособствует развитию. Поэтому мы только рады, что этот вопрос снова прозвучал в повестке. Надеемся, что этим обсуждение не ограничится, — приводит слова Брейдо пресс-служба ПФК ЦСКА.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. 11 апреля сообщалось, что вопрос возвращения пива на стадионы планируют обсудить в Госдуме РФ в середине мая.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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