Пименов назначен спортивным директором «Факела»

«Факел» объявил о назначении Руслана Пименова спортивным директором клуба.

Воронежская команда по итогам сезона-2025/26 вернулась в РПЛ. В первом туре «Факел» примет махачкалинское «Динамо» 25 июля.

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России занимал должность генерального директора «Крыльев Советов» с февраля по июнь 2025 года.

До этого 44-летний функционер занимал аналогичную должность в «Орле» в период с сентября 2024 по февраль 2025 года.