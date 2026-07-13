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13 июля, 22:15

Пименов назначен спортивным директором «Факела»

Руслан Минаев
Руслан Пименов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

«Факел» объявил о назначении Руслана Пименова спортивным директором клуба.

Воронежская команда по итогам сезона-2025/26 вернулась в РПЛ. В первом туре «Факел» примет махачкалинское «Динамо» 25 июля.

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России занимал должность генерального директора «Крыльев Советов» с февраля по июнь 2025 года.

До этого 44-летний функционер занимал аналогичную должность в «Орле» в период с сентября 2024 по февраль 2025 года.

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Руслан Пименов
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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