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Карпукас рассказал о переговорах с «Локомотивом» по своему контракту

Алексей Фомин
автор iz.ru
Артем Карпукас.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» и «Известиям» прокомментировал переговоры с клубом о контракте.

Соглашение 24-летнего россиянина рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что игрок согласовал 5-летний контракт с «Зенитом».

— Вас постоянно спрашивают о ситуации с новым контрактом, и я тоже не могу обойти ее стороной, слишком уж актуальная тема.

— Ничего нового не могу сказать. Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с «Локомотивом». А как сложится в итоге, покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше.

— Когда Дмитрий Баринов уходил в ЦСКА, его представитель говорил, что точка невозврата с «Локомотивом» была пройдена еще до смены руководства. В вашем случае с «Локомотивом» она уже пройдена?

— Конечно, нет. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение «Локомотива», это было бы неправильно по отношению к моему клубу. Точки невозврата в переговорах нет.

Артем Карпукас.«Если не брать результат — не считаю, что у нас была провальная весна». Интервью Карпукаса

В сезоне-2025/26 Карпукас провел 35 матчей за «Локомотив», забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.

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Артем Карпукас
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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