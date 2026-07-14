Карпукас рассказал о переговорах с «Локомотивом» по своему контракту

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» и «Известиям» прокомментировал переговоры с клубом о контракте.

Соглашение 24-летнего россиянина рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что игрок согласовал 5-летний контракт с «Зенитом».

— Вас постоянно спрашивают о ситуации с новым контрактом, и я тоже не могу обойти ее стороной, слишком уж актуальная тема.

— Ничего нового не могу сказать. Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с «Локомотивом». А как сложится в итоге, покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше.

— Когда Дмитрий Баринов уходил в ЦСКА, его представитель говорил, что точка невозврата с «Локомотивом» была пройдена еще до смены руководства. В вашем случае с «Локомотивом» она уже пройдена?

— Конечно, нет. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение «Локомотива», это было бы неправильно по отношению к моему клубу. Точки невозврата в переговорах нет.

В сезоне-2025/26 Карпукас провел 35 матчей за «Локомотив», забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.