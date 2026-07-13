Круговой: «Главный тренер женщина — это уже перебор, возглавлять команду должен мужчина»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, как бы отреагировал на назначение женщины главным тренером в его команде.

«Думаю, это уже перебор. Возглавлять команду должен мужчина. Есть хорошее выражение: женщина на корабле...», — цитирует футболиста Sport24.

В прошлом сезоне 34-летняя Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги, временно возглавив берлинский «Унион». Под ее руководством команда провела пять матчей.