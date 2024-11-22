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Сегодня, 03:04

Пименов: «Если Дзюба побьет рекорды Лоськова и Кержакова, то, конечно, он войдет в ряд величайших российских игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба побьет рекорд Александра Кержакова по забитым голам.

«Сможет ли Дзюба побить рекорд результативности Кержакова? Да, конечно, побьет. Ему же три мяча осталось забить. Даже не сомневайтесь. Его нынешняя форма и опыт позволяет ему забить больше трех голов. Если Дзюба побьет рекорды Лоськова и Кержакова, то, конечно, он войдет в ряд величайших российских игроков. Он же в таком случае больше всех забьет и отдаст. Он заслужил такой статус на футбольном поле», — цитирует Legalbet Пименова.

На счету Дзюбы 230 забитых мячей во всех турнирах, а у рекордсмена Александра Кержакова — 233.

Дмитрий Лоськов является рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас»: 120 голов и 145 результативных передач за карьеру. У Дзюбы за карьеру в РПЛ — 169 голов и 98 голевых передач.

Источник: Legalbet
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
Руслан Пименов
Футбол
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«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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 10
Джон Кордоба

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Манфред Угальде

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Спартак

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П
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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

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