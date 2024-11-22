Гурцкая: «Станкович не того уровня тренер, чтобы работать с топовым спортивным директором»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я считаю, что Станкович не того уровня тренер, чтобы работать с топовым спортивным директором. Рибалта — это топ-уровень? Да. Он не привел бы Станковича. Но Рибалта занят, он принял АЕК и делает там большой проект», — цитирует «РБ Спорт» Гурцкая.

10 ноября пресс-служба московского клуба сообщила об отставке Томаша Амарала, который занимал пост спортивного директора красно-белых с конца 2023 года.