Президент УЕФА Чеферин заявил, что не поддерживает отстранение российских команд

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что не поддерживает отстранение российских футбольных команд от участия в международных соревнованиях.

«Я не сторонник запрета на выступления спортсменов. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень-очень тяжело. Сейчас российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет», — приводит слова Чеферина РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

В сентябре 2023 года УЕФА допустил к своим соревнованиям российские сборные, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил решение. Осенью 2024-го глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев сообщил, что большинство членов УЕФА на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций поддержали допуск команд из России до 17 лет.