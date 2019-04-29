Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что его команде надо добавить агрессии впереди.

– На что делал акцент Курбан Бердыев при подготовке к матчу со "Спартаком"? Что нужно было нейтрализовать и как строить свою игру?

– Надо было контролировать мяч и правильно располагаться на поле, чтобы спокойно выходить из обороны.

– Сокрокин забивает. Может проставу потребовать?

– Пусть забивает побольше. Слава Богу, что так получается, но мы и до его гола должны были забить. У нас было пару хороших моментов. А так, игра была равная. Все ребята молодцы. Все бились до конца.

– Перед началом сезона от "Рубина" ждали более высокого места в таблице. Но не всегда получается обыгрывать команды, находящиеся ниже в таблице. Почему?

– Трудно сказать, что именно не получается. Где-то шальные мячи залетают, где-то мы не забиваем. Иногда нет фарта. Наверное, нам надо добавить больше агрессии впереди и реализовывать те моменты, которые создаем.

– И Азмуна не хватает.

– Это классный игрок, но те ребята, кто остался, должны понимать, что на них теперь ответственность в атаке. Они должны брать игру на себя и завершать атаки.

– В команде есть финансовые задержки?

– Не буду отвечать на этот вопрос. В коллективе все хорошо, мы стараемся. А в том, что связано с финансами, тоже все хорошо. (Елена Григорьевская)