РУСАДА в июне проверило на допинг Кругового, Сутормина и Черова с Ивахновым из «Факела»
РУСАДА в июне проверило на допинг четырех игроков РПЛ.
По информации ТАСС со ссылкой на антидопинговое агентство, были протестированы футболисты «Зенита» Алексей Сутормин и Данил Круговой, и игроки «Факела» — Василий Черов и Матвей Ивахнов.
Питерцы и воронежцы играли между собой в последнем туре РПЛ сезоне-2022/23. Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев — 1:0.
В мае РУСАДА проверило на допинг 15 игроков чемпионата России.
Источник: ТАСС
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
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7
|Оренбург
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10
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|0-0
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|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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