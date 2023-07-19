РУСАДА в июне проверило на допинг Кругового, Сутормина и Черова с Ивахновым из «Факела»

РУСАДА в июне проверило на допинг четырех игроков РПЛ.

По информации ТАСС со ссылкой на антидопинговое агентство, были протестированы футболисты «Зенита» Алексей Сутормин и Данил Круговой, и игроки «Факела» — Василий Черов и Матвей Ивахнов.

Питерцы и воронежцы играли между собой в последнем туре РПЛ сезоне-2022/23. Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев — 1:0.

В мае РУСАДА проверило на допинг 15 игроков чемпионата России.