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Допинг

Сегодня, 10:04

РУСАДА в июне проверило на допинг Кругового, Сутормина и Черова с Ивахновым из «Факела»

Руслан Минаев
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Алексей Сутормин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РУСАДА в июне проверило на допинг четырех игроков РПЛ.

По информации ТАСС со ссылкой на антидопинговое агентство, были протестированы футболисты «Зенита» Алексей Сутормин и Данил Круговой, и игроки «Факела» — Василий Черов и Матвей Ивахнов.

Питерцы и воронежцы играли между собой в последнем туре РПЛ сезоне-2022/23. Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев — 1:0.

В мае РУСАДА проверило на допинг 15 игроков чемпионата России.

Источник: ТАСС
Алексей Сутормин
Данил Круговой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
РУСАДА
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