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Сегодня, 09:32

Гаджиев считает, что переход Сутормина в ЦСКА может накалить отношения с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин.
Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в ЦСКА.

«Если Сутормин перейдет в ЦСКА, то это может накалить отношения с «Зенитом». Особенно на фоне трансфера в стан сине-бело-голубых Марио Фернандеса. Главное, чтобы армейцам это пошло на пользу, чтобы команда прибавила. Так что могут пожелать Алексею лишь удачи и здоровья», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сутормин может перейти из петербургского клуба в ЦСКА в обмен на полузащитника московской команды Хорхе Карраскаля.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба 29-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: betonmobile.ru
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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22.07 15:15
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 - : -
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