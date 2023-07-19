Гаджиев считает, что переход Сутормина в ЦСКА может накалить отношения с «Зенитом»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в ЦСКА.

«Если Сутормин перейдет в ЦСКА, то это может накалить отношения с «Зенитом». Особенно на фоне трансфера в стан сине-бело-голубых Марио Фернандеса. Главное, чтобы армейцам это пошло на пользу, чтобы команда прибавила. Так что могут пожелать Алексею лишь удачи и здоровья», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сутормин может перейти из петербургского клуба в ЦСКА в обмен на полузащитника московской команды Хорхе Карраскаля.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба 29-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России.

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