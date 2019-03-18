09:48 | Футбол — РПЛ

Руководство "Зенита" изучит контент канала "Z+"

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Президент-генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил "СЭ", что внимательно изучит контент клубного канала "Z+" в день встречи со "Спартаком" (1:1).

– Я уже видел реакцию на эту трансляцию. Но вчера вечером находился непосредственно на матче со "Спартаком", поэтому сам ознакомиться с контентом не имел возможности. Обязательно сделаю это сегодня, и только после этого смогу обстоятельно прокомментировать произошедшее, – сказал Медведев корреспонденту "СЭ".

"Зенит" в воскресенье запустил интерактивный канал "Z+", где в прямом эфире транслировался матч со "Спартаком", и пригласил на открытие многих медийных персонажей. Тем не менее, запуск был сопровожден критикой в интернете из-за использования гостями ненормативной лексики в больших объемах. (Александр Рогулев)

Спартак - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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