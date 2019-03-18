Руководство "Зенита" изучит контент канала "Z+"

Президент-генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил "СЭ", что внимательно изучит контент клубного канала "Z+" в день встречи со "Спартаком" (1:1).

– Я уже видел реакцию на эту трансляцию. Но вчера вечером находился непосредственно на матче со "Спартаком", поэтому сам ознакомиться с контентом не имел возможности. Обязательно сделаю это сегодня, и только после этого смогу обстоятельно прокомментировать произошедшее, – сказал Медведев корреспонденту "СЭ".

"Зенит" в воскресенье запустил интерактивный канал "Z+", где в прямом эфире транслировался матч со "Спартаком", и пригласил на открытие многих медийных персонажей. Тем не менее, запуск был сопровожден критикой в интернете из-за использования гостями ненормативной лексики в больших объемах. (Александр Рогулев)