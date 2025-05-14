Руководство «Спартака» выразило поддержку Деяну Станковичу

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» после серии неудачных матчей команды провело встречу с главным тренером Деяном Станковичем и выразило ему поддержку.

Сербский специалист получил гарантии сохранения поста до окончания сезона. Таким образом, «Спартак» завершит чемпионат под руководством Станковича, даже в случае поражения от «Ростова» в Кубке России. Все решения по дальнейшему сотрудничеству будут приняты после окончания сезона.

Станкович на встрече поблагодарил руководство за поддержку и отметил, что подобный подход к делам команды является правильным.

«Спартак» после 28 туров набрал 51 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Красно-белые проиграли в трех из последних пяти матчей в чемпионате.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом» 15 мая.