Масалитин — о Дрогба на гала-матче ЦСКА: «Любой приезд такой звезды нам на руку. Разлетятся по домам и будут говорить, что в России все супер»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» высказался о приезде экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба на гала-матч ЦСКА в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

«Большое спасибо, что ЦСКА смог организовать этот матч. Устроят дань уважения. Если наши соберутся, это будут все звезды. Любой приезд футболиста такой величины, конечно, играет нам на руку. Естественно, они посмотрят, что здесь происходит. Разлетятся по домам и будут говорить, что в России все супер», — сказал Масалитин «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».