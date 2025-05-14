Гришин назвал Дрогба большим футболистом: «Если его ЦСКА пригласил и он не отказался, почему бы нет»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» высказался о приезде экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба на гала-матч ЦСКА в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

«Если его клуб пригласил и он не отказался, почему бы нет. Людям интересно увидеть вживую больших футболистов. Приедет — хорошо! Будем смотреть на Дрогба. Что касается самого гала-матча, конечно, это праздник для болельщиков ЦСКА, для всего клуба. Думаю, на игру в воскресенье соберется много народу», — сказал Масалитин «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».