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Руководство «Локомотива» поблагодарило футболистов за понимание. Они согласились...

14:23
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Игроки «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат. Речь идет о снижении на сумму порядка 40 процентов.

Московский клуб поблагодарил футболистов за такой шаг.

— Руководство ФК «Локомотив» выражает признательность и благодарит футболистов за понимание, — говорится в сообщении на сайте клуба.

По данным «СЭ», с игроками обсуждалась возможность компенсации этих финансовых потерь после возобновления сезона. Это будет возможно в случае, если команда совершит определенные достижения — например, попадет напрямую в Лигу чемпионов, чем поможет клубу заработать.

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На собрание, где обсуждались зарплаты игроков, не позвали тренеров. Рабинер — о новом скандале в «Локомотиве»

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22066

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