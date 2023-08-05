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Сегодня, 10:56

Руководство «Аякса» хочет наложить вето на переход хавбека Сперцяна из «Краснодара»

Виталий Косик
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наблюдательный совет «Аякса» хочет наложить вето на переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», сообщает De Telegraaf.

По информации издания, в руководстве считают, что вести дела с российскими клубами в текущей ситуации — неуместно.

Сообщается, что директор амстердамцев Свен Мислинтат призывает обратить внимание исключительно на игровые качества армянского футболиста и завершить трансфер.

22 июля «СЭ» сообщал, что «Краснодар» сразу отказал «Аяксу», как только получил предложение в размере 8,5 миллиона евро по трансферу Сперцяна. В клубе считают предложенную сумму неприемлемой.

Сперцян — воспитанник «Краснодара», на его счету 22 гола и 18 результативных передач в 75 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
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 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
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 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
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