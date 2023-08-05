Tuttomercatoweb: «Вердер» предложил 4 миллиона евро «Локомотиву» за Тикнизяна

«Вердер» сделал предложение «Локомотиву» по трансферу защитника Наира Тикнизяна, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, немецкая команда предложила за футболиста 4 миллиона евро. Сообщается, что московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

Ранее он играл за молодежные сборные России разных возрастов, но позднее принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.