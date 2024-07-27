«Рубин» — «Зенит»: пенальти назначен правильно. Почему судья сам не увидел игру рукой?

На 39-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» судья Артем Чистяков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота казанской команды и продолжил игру.

Он не увидел, что в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с отставленной рукой Игора Вуячича.

В действия арбитра правильно вмешался его видеоассистент (ВАР) Виталий Мешков. После просмотра видеоповторов Чистяков убедился, что действительно случился контакт мяча с рукой и что это произошло в пределах штрафной, и объявил о назначении пенальти.

Нужно отметить, что рефери находился в хорошей позиции и мог сам увидеть фол. Во-вторых, проверка эпизода заняла очень много времени, пенальти был выполнен на 44-й минуте. Были забиты два гола, случались длительные остановки. Но Чистяков добавил только четыре минуты.