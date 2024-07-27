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«Рубин» — «Зенит»: пенальти назначен правильно. Почему судья сам не увидел игру рукой?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Артем Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 39-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» судья Артем Чистяков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота казанской команды и продолжил игру.

Он не увидел, что в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с отставленной рукой Игора Вуячича.

В действия арбитра правильно вмешался его видеоассистент (ВАР) Виталий Мешков. После просмотра видеоповторов Чистяков убедился, что действительно случился контакт мяча с рукой и что это произошло в пределах штрафной, и объявил о назначении пенальти.

Нужно отметить, что рефери находился в хорошей позиции и мог сам увидеть фол. Во-вторых, проверка эпизода заняла очень много времени, пенальти был выполнен на 44-й минуте. Были забиты два гола, случались длительные остановки. Но Чистяков добавил только четыре минуты.

Мирлинд Даку&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Рубин» — «Зенит»: Кассьерра забил с пенальти. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Артем Чистяков
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 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
2
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
3
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
4
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
5
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
14
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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